Petkimspor Efes’i yıktı

Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Anadolu Efes'i 92-96 mağlup etti ve rakibine şok bir mağlubiyet yaşattı. İlk çeyrekte özellikle dış şutlarda yüksek bir yüzde yakalayan İzmir temsilcisi 15 sayılık farkı buldu: 14-29. İkinci çeyrekte ev sahibi ekip hızlı hücumlarla farkı eritmeye çalışsa da Petkim buna izin vermedi. Üçüncü çeyrekte de fark bir ara 9'a inse de Petkim tekrar seri yakaladı ve son çeyreğe de 14 sayılık farkla girdi. Karşılaşmanın son 2 dakikasına girilirken Efes yakaladığı 9-0'lık seriyle farkı 3'e kadar indirdi ancak skora ortak olamadı. Maçı Aliağa Petkimspor 92-96 kazandı.

36 YIL SONRA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Anadolu Efes'in derecesi 6-4'te kaldı. Aliağa Petkimspor ise derecesini 4-6'ya taşıdı. Öte yandan Anadolu Efes, 1988/89'dan bu yana ligde ilk kez üst üste dört mağlubiyet aldı. Petkim'de Stanley Whittaker, Stanley Franke ve Daniel Utomi 15'er sayıyla en skorer isimler oldu. Aliağa Petkim, önümüzdeki hafta Trabzonspor'u konuk edecek.