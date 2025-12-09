Bahiste yeni dalga

Türkiye'yi sarsan yeşil sahalarda bahis skandalı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu soruşturmayı genişletti. Hakemler, profesyonel futbolcular ve yöneticilerin ardından dün de amatör statüdeki oyuncular PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Kurulu, 10 Kasım 2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığını tespit ettiği 197 ismi daha Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verdi. Yeni sevklerle birlikte Afyonspor, Nazillispor, Uşakspor, Altay, Karşıyaka, İzmir Çoruhlu FK, Menemen FK, Bornova 1877, Söke 1970 Spor, Denizli İdmanyurdu, Muğlaspor ve Kütahyaspor bir kez daha Ege'de dengeleri değiştirdi.

NAZİLLİ'DEN 20 FUTBOLCU VAR

PFDK tarafından yapılan ilk sevklerle birlikte kadrolarında büyük bir erozyon yaşayan Ege ekipleri, soruşturmanın ikinci dalgası ile birlikte büyük bir yara aldı. Ege'den toplam 12 takımdan amatör statüdeki 65 futbolcu PFDK'lık oldu. Nazillispor 20 futbolcu sevki ile dikkat çekerken, İzmir Çoruhlu'dan ise 16 isim daha PFDK'lık oldu. Dün gerçekleşen sevklerin ardından PFDK'nın perşembe günü toplanarak cezaları açıklaması bekleniyor.

İŞTE PFDK'LIK OLAN EGE EKİPLERİ

AFYONSPOR: Abdulkadir Çelik, Alperen Duman, Arda Uysal, Uğurkan Cebeli, Utku Büyükköse, Utkucan Buğra Boğa ,

NAZİLLİSPOR: Abdülmelik Hanalp, Ahmet Arda Çakmak, Ali Osman Döner, Berk Kırkıcı, Doğukan Bostan, Enes Üstün, Emir Yıldız, Emirhan Esemen, Fatih Kılıç, Hasan Talha Ceylan, İnan Mengütaş, Mehmet Ali Akın, Mehmet Mert Pala, Metin Barutçu, Ömer Çetinbaş, Ömer Faruk Kurt, Recep Metin, Selahattin Özen, Taner Türk, Yusufcan Kutlu,

UŞAKSPOR: Alperen Kahraman Oktaş, Aziz Can Temel, Mehmet Arda İşbilir, Miralay Bekir Bakır, Umut Akpınar,

ALTAY: Efe Pehlivan ve Salih Oktay,

KARŞIYAKA: Ensar Sultansuyu,

İZMİR ÇORUHLU: Cenk Çalışkan, Deniz Tığlıoğlu, Emirhan Adak, Görkem Özalper, Kaan Gücavlı, Mehmet Bavver Özbahçeci, Mehmet Salih Demircan, Mert Yurdakul, Mertcan Koç, Muhammet Özer, Ömer Yiğit Kirişkuzu, Saruhan Fındıkcı, Semih İlgün, Taha Yeşilbaş, Tunahan Öztürk, Vefa Gültek,

MENEMEN FK: Sertan Sevener,

BORNOVA 1877: Bartu Saltan ve Berke Şenözlüler,

SÖKE 1970: Buğra Özkan,

DENİZLİ İY: Semih Berk Çakır,

MUĞLASPOR: Yiğit Siraç Çoban,

KÜTAHYASPOR: Hidayet Mert Demir.