Karşıyaka telafi edecek

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Süper Lig'deki birçok stattan coşkulu olan atmosferde Türk futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren maçta Eskişehirspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek zirve yarışında ilk mağlubiyetini alan Karşıyaka, şampiyonluk yolunda pes etmeyecek.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Eskişehirspor deplasmanı sonrası üstü kapalı olarak bahis soruşturmasındaki adaletsizliğe değinirken, 'Başımızı öne eğmeyeceğiz' dedi. Basatemür, "Genç oyuncular muhtemelen atmosferden etkilenmiş olabilir. Futbol Federasyonu'nun verdiği cezalarla ya da yaşanan adaletsizliklerle ilgili konuşmak istemiyorum, değmez. Biz kendi işimize bakıp yolumuza devam edeceğiz. Genç oyuncular böyle hatalar yapabilir, bu atmosferden etkilenebilirler ve etkilendiler de. Canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.