Kartal takıldı

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. 2. dakikada Orkun'un kullandığı kornere arka direkte Ndidi'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti. 7'de Perez'in savunma arkasına gönderdiği uzun pası Gökhan ıskaladı. Savunma arkasında topu kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla ağları buldu: 0-1. 28'de Cerny'nin sert şutunu kaleci Zafer çeldi. 35. dakikada Ogün'ün geri pasında kaleci Zafer'in uzaklaştırmak istediği top El Bilal Toure'ye çarparak ağlara gitti: 1-1. 45+1'de Cerny'nin pasında Toure'nin şutunu kaleci Zafer iki hamlede kontrol etti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

DENGEYİ BOZAMADILAR

İkinci yarıda iki ekip de çok net fırsatlar yakaladı. 46'da Cerny'nin vuruşunda kaleci Zafer soluna uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında Rashica topu içeri çevirdi. Arka direğe açılan topa Toure vuruşunu yaptı, savunma araya girerek golü engelledi. 66. dakikada Camara orta alanın solundan ceza sahasına derinlemesine bir pas gönderdi. Penaltı noktası yakınında Emirhan'dan vücut çalımıyla sıyrılan Bayo, yerden vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2. 70. dakikada Cerny'nin kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Abraham, kafayla topu ağlara gönderdi ve skora bir kez daha denge geldi. 72'de Orkun'un sert şutunu Zafer kurtardı. 76'da soldan kullanılan korner sonrası Paulista kafayı vurdu, kaleci Zafer son anda topu tekrar kornere çeldi. 90+2'de Abraham'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti ve maç 2-2 sona erdi.

YALÇIN'DAN 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre dün 11'de tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, sol bekte David Jurasek'in yerine sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'a formayı teslim etti. Babaannesinin vefatı nedeniyle Yalçın'dan izin alarak Almanya'ya giden Felix Uduokhai ile Rafa Silva ise mücadelenin kadrosunda yer almadı. 32 yaşındaki Silva böylece ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep FK müsabakasında da görev almamış oldu.

CENGİZ VE JOTA SİLVA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve Jota Silva sakatlandı. Maçın 21. dakikasında girdiği bir pozisyonun ardından kasığını tutan Cengiz, ataktan sonra kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 28 yaşındaki oyuncunun maça devam edemeyeceği belirtildi. 23. dakikada Cengiz'in yerine Rashica oyuna dahil oldu. Jota Silva da yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Tammy Abraham'a bıraktı.