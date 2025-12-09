Trabzonspor zirve takibini sürdürüyor

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 34'e yükselterek Fenerbahçe'yi geride bırakıp, 2'nci sıraya yerleşti. Karadeniz ekibi ayrıca lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürdü. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ederek zirve takibini sürdüren bordo mavililerde başarılı grafik camiayı mutlu etti.

ERNEST MUÇİ TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta da gol atan Ernest Muçi, Türkiye kariyerinin en uzun serisini yakaladı. Göztepe karşılaşmasında 2 gol kaydeden Ernest Muçi, Süper Lig'de Burak Yılmaz'dan (Aralık 2010) bu yana üst üste 2 deplasman maçında 2+ gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Arnavut futbolcu, son 3 lig maçında da skor katkısı sağladı. Muçi'nin son 3 lig maçındaki performansı şöyle: Göztepe (2 gol), Başakşehir (2 gol), Konyaspor (1 gol).