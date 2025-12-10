Altay’da çifte üzüntü

Altay'da amatör lisanslı iki genç oyuncunun bahis soruşturmasına karışması keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlılarda sol bek Salih Oktay (21) ve sol kanat Efe Pehlivan (20) tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Altyapıdan bu sezon A takıma yükselen Efe, ilk kez Karşıyaka derbisinin ardından son 2 haftadaki Alanya 1221 (D) ve Eskişehir Anadoluspor müsabakalarında şans buldu. Geçen sezon 2'nci Lig'de 17 maçta görev yapan Salih ise bu sezon sadece kupada 1 maça çıktı. İzmir temsilcisinde daha önce bahis soruşturmasında Murat Uluç ve Onur Efe 12 ay, Ali Kızılkuyu 9, Oktay Özdede ve İsa Toygar Ekinci 3 ay; Caner Baycan, Ozan Evrim Özenç ve Ulaş Hasan Özçelik ise 45'er gün ceza almıştı. Böylelikle Altay'da toplam 10 oyuncu bahis soruşturmasına karıştı.