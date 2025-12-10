Altınordu’dan İzmirspor’a jest

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta zirveyi hedefleyen İzmirspor, iç sahada geride kalan maçlarını şehrin bir diğer köklü kulübü 2. Lig ekibi Altınordu'nun sahasında oynayacak. Lacivert-beyazlı kulübün başkanı Mustafa Kılıç, Altınordu kulübü başkanı Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ederek, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: " Türk Sporuna binlerce ahlaklı birey, iyi insan ve iyi sporcu yetiştirmiş olan Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan. İzmirspor Başkanı olarak, A Takım maçlarımızı Torbalı Metin Oktay Tesislerindeki çim sahada oynama isteğimi kırmamış ve İzmirspor'a tahsis etmişlerdir. Özkan'a, Türk Spor Kamuoyu önünde teşekkür ediyorum." İzmirspor, 5. sırada bulunuyor.