Bahiste sevk yağmuru! 22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında dün yeni sevkleri açıkladı. TFF, önce 22 hakemi daha tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederken ardından da 10 Kasım 2025 tarihinde sevk edilen bin 24 futbolcu haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Daha önce PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem arasında Ege'den 2 hakem (Furkan Arıoğul/ Kütahya, Barış Sun/İzmir) yer aldı.
İKİSİ ÜST KLASMAN
Listede üst klasman hakemleri Fevzi Erdem Akbaş ve Furkan Aksuoğlu ile üst klasman yardımcı hakemleri: Deniz Caner Özaral ve Mustafa Güçer de yer alıyor. Bahis sebebiyle sevk edilen futbolcular arasında da Ege kulüplerinden dikkat çeken isimler var. Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'da forma giyen Gökdeniz Bayrakdar ile Yusuf Sertkaya dışında, 2017 yılında İzmir'deki hain saldırıda şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin'in Menemen FK'da oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin de bulunuyor. Yine Bucaspor'da forma giyen Buğra Çiçek, Oktaş Uşak Spor'dan Emin Yakup Oktay, İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nden Ömer Faruk Çalışkan ile Bandırmaspor'da oynayan Tuğra Aygün Ergün de sevk edilen isimler arasında.
SEVK EDİLEN 22 HAKEM
Üst klasman hakemleri
Fevzi Erdem Akbaş
Furkan Aksuoğlu
Üst klasman y.hakemleri
Deniz Caner Özaral
Mustafa Güçer.
Klasman hakemler
Bedirhan Yiğitbaş
Cihan Ölmez
Furkan Arıoğul
Hakan Ergin
H.İbrahim Balsatan
Kemal Dizdar
Tolga Akbaba
Tolga Tuna
Klasman y.hakemleri
Ahmet Karaatay
Barış Sun
Berkay Salman
Faik Sancaktutan
Fatih Gemici
M.Özgür İşbilen
Osman Oğurlu
Ö.Faruk Sağır
Y.Mert Karahan
Yiğit Çam
SEVK EDİLEN 27 FUTBOLCU
Abdulcebrail Akbulut: Düzcespor
Ahmed Kağan Gürbüz: Amasyaspor
Arif Rışvanoğlu: Yalova Fk 77
Berat Badak, Tarık Yusuf Karakaya: Bursa Yıldırım
Berke Çelik: Osmaniyespor ÇÇÇ Bilal Güven: Niğde Bld.
Buğra Çiçek: Bucaspor 1928
Burak Tolunay Sekin: Menemen FK
Cengiz Alp Köseer: Eyüpspor
Emin Kaan Arslan: Bulvarspor
Emin Yakup Oktay: Uşakspor
Emirhan Sefa Öz: Etimesgut
Emre Nizam: Giresunspor
Gökdeniz Bayrakdar, Yusuf Sertkaya: Bodrum FK
Hüseyin Emir İkiz: Ağrı 1970
Kaan Mert Vardar: Galata
Kerem Yorulmaz: K.Sinop
M.Mustafa Çolak: Edirnespor
Ömer Faruk Çalışkan:İzmir Çoruhlu
Ramazan Karakurt: Ağrı 1970
Taha Batuhan Yayıkcı: Bursaspor
Tuğra Aygün Ergün: Bandırma
Ulaş Oktay Yıldız: Beykoz Anadolu
Yasin Başaytaç: Kastamonu
Yusuf Tursun: İnegölspor