Bahiste sevk yağmuru! 22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında dün yeni sevkleri açıkladı. TFF, önce 22 hakemi daha tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederken ardından da 10 Kasım 2025 tarihinde sevk edilen bin 24 futbolcu haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Daha önce PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem arasında Ege'den 2 hakem (Furkan Arıoğul/ Kütahya, Barış Sun/İzmir) yer aldı.

İKİSİ ÜST KLASMAN

Listede üst klasman hakemleri Fevzi Erdem Akbaş ve Furkan Aksuoğlu ile üst klasman yardımcı hakemleri: Deniz Caner Özaral ve Mustafa Güçer de yer alıyor. Bahis sebebiyle sevk edilen futbolcular arasında da Ege kulüplerinden dikkat çeken isimler var. Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'da forma giyen Gökdeniz Bayrakdar ile Yusuf Sertkaya dışında, 2017 yılında İzmir'deki hain saldırıda şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin'in Menemen FK'da oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin de bulunuyor. Yine Bucaspor'da forma giyen Buğra Çiçek, Oktaş Uşak Spor'dan Emin Yakup Oktay, İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nden Ömer Faruk Çalışkan ile Bandırmaspor'da oynayan Tuğra Aygün Ergün de sevk edilen isimler arasında.

SEVK EDİLEN 22 HAKEM

Üst klasman hakemleri

Fevzi Erdem Akbaş

Furkan Aksuoğlu

Üst klasman y.hakemleri

Deniz Caner Özaral

Mustafa Güçer.

Klasman hakemler

Bedirhan Yiğitbaş

Cihan Ölmez

Furkan Arıoğul

Hakan Ergin

H.İbrahim Balsatan

Kemal Dizdar

Tolga Akbaba

Tolga Tuna

Klasman y.hakemleri

Ahmet Karaatay

Barış Sun

Berkay Salman

Faik Sancaktutan

Fatih Gemici

M.Özgür İşbilen

Osman Oğurlu

Ö.Faruk Sağır

Y.Mert Karahan

Yiğit Çam

SEVK EDİLEN 27 FUTBOLCU

Abdulcebrail Akbulut: Düzcespor

Ahmed Kağan Gürbüz: Amasyaspor

Arif Rışvanoğlu: Yalova Fk 77

Berat Badak, Tarık Yusuf Karakaya: Bursa Yıldırım

Berke Çelik: Osmaniyespor ÇÇÇ Bilal Güven: Niğde Bld.

Buğra Çiçek: Bucaspor 1928

Burak Tolunay Sekin: Menemen FK

Cengiz Alp Köseer: Eyüpspor

Emin Kaan Arslan: Bulvarspor

Emin Yakup Oktay: Uşakspor

Emirhan Sefa Öz: Etimesgut

Emre Nizam: Giresunspor

Gökdeniz Bayrakdar, Yusuf Sertkaya: Bodrum FK

Hüseyin Emir İkiz: Ağrı 1970

Kaan Mert Vardar: Galata

Kerem Yorulmaz: K.Sinop

M.Mustafa Çolak: Edirnespor

Ömer Faruk Çalışkan:İzmir Çoruhlu

Ramazan Karakurt: Ağrı 1970

Taha Batuhan Yayıkcı: Bursaspor

Tuğra Aygün Ergün: Bandırma

Ulaş Oktay Yıldız: Beykoz Anadolu

Yasin Başaytaç: Kastamonu

Yusuf Tursun: İnegölspor