Filede seri zamanı

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden İzmir ekipleri, bugün hafta içi mesaisinde parkeye seri için çıkacak. Geçen hafta evindeki olaylı maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan Göztepe bugün deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İstanbul Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanacak 10. hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Aydın BŞB'yi 3-0 mağlup eden Aras Kargo ise evinde Kuzeyboru ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

YÖNETİMDEN KAMPANYA

Maçın biletleri 300, 350 ve 400 TL'den satışa sunuldu. Aras Kargo, 17 Aralık Çarşamba günü yine İzmir'de oynanacak Vakıfbank maçını da kapsayan "2 maç, 1 bilet" kampanyası başlattı. Bu kampanyada bilet fiyatları 600, 1000 ve 1400 TL olarak belirlendi. Aras Spor yönetimi tüm İzmirlileri takımlarını desteklemeye davet etti.