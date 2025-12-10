Furkan, Bolu-Göztepe maçına 2.5 alt oynamış

Bahis oynadığı gerekçesiyle TFF'nin soruşturmasında 13 Kasım'da PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Göztepe'nin altyapı patentli orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'la ilgili tespitlerde şüphelinin en son 7 Ağustos'ta Göztepe'de SGK kaydının bulunduğu ancak aktif kaydı olmayan futbolcu olan şüphelinin bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu ifade edildi. İzzet Furkan'ın 6 Ekim 2023'te 1'inci Lig'deki Bolu-Göztepe maçına, "2,5 alt" şeklinde bahis oynadığı, dijital materyallerinde ise yasa dışı bahis sitesine ait görsel ve rulet oynandığına ilişkin resimler tespit edildiği vurgulandı. 7 Temmuz 2022'de profesyonel olan İzzet Furkan geçen sezon Göztepe'den Southampton'un U21 takımına, bu sezon başında da İsveç ekibi IFK Haninge'ye kiralık olarak gönderilmişti.