Kara Kartal’a 2 kötü haber

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva'dan kötü haber geldi. Her iki futbolcunun da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sezonun ilk yarısını kapattıkları kesinleşti. Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubunda gerilme ve kanama tespit edildi. Bu arada Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün Riva'daya giderek Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştü. Adalı'ya toplantıda Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı da eşlik etti.

Serdal Adalı, görüşmenin ardından, "Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim." dedi. Yabancı VAR hakemi için istekte bulunduğunu belirten Adalı, "İkinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi" açıklamasını yaptı.