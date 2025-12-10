Kupada derbinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup maçları 1. hafta programını açıkladı.

17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakaların gün ve saatleri belli oldu. Buna göre, C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı saat 20.30'da oynanacak.

Diğer maçların tarih ve saatleri şu şekilde oldu:

17 Aralık Çarşamba: (15.00) Karagümrük - İstanbulspor, (18.00) Çaykur Rizespor - Gaziantep FK, (20.30) Trabzonspor - Alanyaspor.

18 Aralık Perşembe: (17.30) Gençlerbirliği - Bodrum FK, (20.30) Galatasaray - Başakşehir. 23 Aralık Salı: (15.00) Kocaelispor - Erzurumspor, (17.30) Konyaspor - Antalyaspor. 24 Aralık Çarşamba: (13.00) Iğdır FK - Aliağa Futbol, (15.30) Boluspor - Fethiyespor, (18.00) Keçiörengücü - Beyoğlu Y.Ç., (20.30) Samsunspor - Eyüpspor.