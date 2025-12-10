Oosterwolde Ada yolcusu

F.Bahçe'nin 2023'ün Ocak ayında Parma'ya 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için Premier Lig ekibi Newcastle United da devreye girdi. İngiliz kulübünün kısa süre içinde İstanbul'a gelerek pazarlıklara başlayacağı öğrenildi. Newcastle, 15 haftası geride kalan Premier Lig'de 22 puanla 12. sırada bulunuyor. Hollandalı futbolcunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunurken F.Bahçe, oyuncuyu 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği; elde edilecek karın yüzde 30'unu Parma'ya ödeyecek. F.Bahçe yönetiminin, 24 yaşındaki futbolcudan 15-20 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğunu konuşuluyor. Net rakam, pazarlıkların ardından belli olacak. Oosterwolde giderse, kadroya 2 stoper birden dahil edilebilir.