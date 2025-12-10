Petkimspor Sassari önünde

FIBA Europe Cup'ta bu sezon ilk turda grubundan çıkmayı başaran Aliağa Petkimspor 2. Tur N Grubu'ndaki ilk sınavında bugün İtalya'da Dinamo Sassari'ye konuk olacak. Palaserradimigni Spor Salonu'ndaki maç saat 22.30'da başlayacak. Avrupa arenasında yıllardır yer alan Sassari ilk turda G Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamlamıştı. Temsilcimiz Petkimspor da C Grubu'ndan 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada çıktı. Petkim bu turdaki ilk iç saha karşılaşmasında ise 17 Aralık Çarşamba günü İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak. Başantrenör Özhan Çıvgın, "Grubumuzda Zaragoza ve Peristeri de var. İkinci turdaki takımların hepsi aşağı yukarı şampiyonlar ligi seviyesindeki takımlar. Bu grupta da ilk 2'ye girip çeyrek finale kalmayı hedefliyoruz" dedi.