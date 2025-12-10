  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Şampiyonlar Ligi’nde son puan durumu! İşte Galatasaray’ın yeni sıralaması

Şampiyonlar Ligi’nde son puan durumu! İşte Galatasaray’ın yeni sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftada oynanan maçlarla devam etti. Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk 24'ü de tehlikeye attı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin son 17’sinde son puan durumu...

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta dün oynanan maçlarla devam etti. Monaco'ya mağlup olan sarı-kırmızılı takım, ilk 24'ü de tehlikeye attı. İşte Galatasaray'ın yeni sıralaması...



1. Arsenal – 15


2. Bayern Münih – 15


3. Atalanta – 13


4. Paris Saint-Germain – 12


5. Inter – 12


6. Real Madrid – 12


7. Atletico Madrid – 12


8. Liverpool – 12


9. Tottenham – 11


10. Borussia Dortmund – 10


11. Chelsea – 10


12. Manchester City – 10


13. Sporting CP – 10


14. Barcelona – 10


15. Newcastle United – 9


16. Marsilya – 9


17. Galatasaray – 9

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA