TFF Başkanı’ndan çarpıcı sözler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu sarsan bahis operasyonu, hakem hataları ve federasyon yönetim süreci ile ilgili oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. Riva'da basın mensuplarının karşısına geçen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık 2025'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçına yönelik yorumu ise sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti. Yasin Kol'un yönettiği ve 1-1 sona eren maçın sonrası Galatasaray cephesinden gelen hakem şikayetleri üzerine konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe" sözleri olay oldu.

"SONUCA ETKİ ETMEMİŞ"

Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübü Başkanımız ve Başkan vekilimiz geldiler, görüştüler. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını... Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmeli" diye konuştu.

HAKEMLERE DESTEK ÇAĞRISI

Mevcut hakemlere destek çağrısı da yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada görüntüleri izlerken, ben de bir görüntü gösterdim. Galatasaray-Trabzonspor maçında Zubkov'a bir hareket yapıldı. Daha sert, ne faul verildi, ne kart verildi. Hakemlerimiz bazen bu hataları yapıyor, yapmamaları için eğitim ve kişisel desteklerimiz sonsuz onlara. Şu da unutulmamalı, Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müessesi büyük travmaya uğradı. 3-4 haftadır hakemlerimiz güzel maç yönetiyor. Böylesine travmaya uğramış hakem camiasına destek olunması gerekirken, kişisel fayda için köstek olmak Türk futbolu açısından hayırlı değil."

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

"Biz 3-5 sene daha kalalım düşüncesinde değiliz. İlkemiz şeffaf, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz bu camia güçlü, şu güçlü diye onlarla geçinelim de 3 gün fazla kalalım düşüncesinde değiliz. Biz görüştüğümüzde ne kadar şeffaf olduğumuzu alt liglerdeki kulüp başkanları defalarca anlattı. Kapımız herkese açık. 3. Lig'in sonundaki takımla, Süper Lig'in başındaki takımın arasında hiçbir zaman fark olmadı, hepsine aynı değeri verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel olarak teşekkür etti. TFF Başkanı, "Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına. Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı" diye konuştu.

"BİR PANİK HAVASI ESİYOR"

Bahis operasyonu ile ilgili de konuşan federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var: 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye" dedi.

DÜNYA KUPASI İÇİN HAYLİ UMUTLU

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası şansı ile ilgili de umutlu konuştu. Hacıosmanoğlu, "5 gündür ABD'deyiz. 24 yıldır katılamadığımız Dünya Kupası'na playofflar için şanslı kuralar çektik, orada da Cenabı Allah'ın yardımıyla gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Tabii rahatlamadan çalışmamız gerekiyor ama umudumuz daha çok arttı. Güzide takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken nasıl gurur duyduysak, tüm takımlar söz konusu milli takımken aynı duyguyu yaşamalarını diliyorum. Kişisel davalar, milli duyguların önüne geçmemeli" dedi.