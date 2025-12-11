Denizli’nin gururu Zehra dartta zirvede

WDF Dünya Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Lakeside World Championships'te Denizlili milli sporcu Zehra Gemi büyük bir başarıya imza attı. İngiltere'nin Surrey kentinde Frimley Green'in dünyaca ünlü Lakeside Country Club'da gerçekleştirilen turnuvada genç sporcu hem ülkemizi hem Denizli'yi gururlandırdı. Genç Kızlar kategorisinde Ay-yıldızlı formayla yarışan Zehra Gemi, dünya sıralamasının 1 numarası olan İngiliz rakibi Paige Pauling ile karşılaştığı yarı final mücadelesinde üstün bir performans sergiledi. Genç sporcu karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale yükseldi. Finalde İrlandalı rakibi Rebecca Allen ile karşılaşan Zehra Gemi, setlerde 3-0'lık net bir skorla rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. Zehra Gemi'yi ve Milli Takım Dart Antrenörü Yusufcan Korucu'yu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, büyük başarıyla gurur duyduklarını ifade etti.