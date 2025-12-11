Ezeli rakiplerin Ada kapışması

TFF 1. Lig ekibi Manisa FK'nın vitrine çıkardığı genç stoper Ada İbik, Süper Lig'in devlerine peşine taktı. Henüz 17 yaşındaki olmasına rağmen ara transfer dönemi öncesi en çok aranılan isimlerin başında gelen Ada İbik ile, hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi. Manisa FK altyapısından yetişen ve Temmuz 2024'te profesyonel sözleşmeye imza atan Ada İbik, 1.5 sezondur A Takım'da forma giyiyor. İki Süper Lig devinin Ada'yı geçen sezondan bu yana takip ettiği ve devre arasında resmi girişimde bulunacağı ifade edildi. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ada İbik için ise Manisalı kurmayların tavrı merak konusu.

PİYASA DEĞERİ 600 BİN EURO

Bu sezon 12 maçta forma giyen Ada İbik, son olarak U21 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmişti. Manisa FK'nın, güncel piyasa değeri 600 bin Euro olan Ada için cazip bir teklif gelmesi halinde sonraki satıştan pay maddesiyle transerine olumlu yaklaşması bekleniyor.