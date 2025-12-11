Kenan’ın sevinci gündem yarattı

Juventus'u golleriyle sırtlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, Napoli ağlarını sarstıktan sonra yaptığı hareketle yeni bir akım başlattı. İki elini bir araya getirerek soyadındaki yıldızın işaretini yapan genç yetenek, hayranlarını zorladı.

İtalyan devinin eski 10 numarası ve idolü Alessandro Del Piero'nun sevincini hayata döndüren milli forvet, Juventus taraftarından büyük beğeni toplamıştı. Gol sevinci, futbolcunun soyadına yapılan bir gönderme taşımakta. Kenan Yıldız'ın "yıldız" şeklini temsil eden el hareketi, hem soyadını anlatırken hem de taraftarların ona taktığı "Yıldız Çocuk" lakabını simgeliyor. Parmakların birbirine dolanması ve el pozisyonunun doğru şekilde ayarlanması en çok zorlanılan kısım oluyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu anları paylaşarak eğlenceli yorumlar yaptı. Bu sezonki performansıyla Çizme'de parlayan Kenan Yıldız, 23 maçta 9 gol ve 7 asistle takımına katkı sağladı.