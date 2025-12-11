Taşpınar’dan Altay’a reçete

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın eski başkanı ve şirketleşme komisyonu üyelerinden Ahmet Taşpınar, başkansız kalınan dönem ve gelecekle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşünün net olduğunu kaydeden Taşpınar, "Kişisel kanaatim, dayanabildiğimiz kadar mevcudiyetimizi koruyarak Türk futbolundaki yapısal değişimin gerçekleşmesi ve gerçek bir yatırımcının aranması çabasına devam etmektir" dedi. "Ekonomik krizin geleceği 2 senedir belliydi" diyen Taşpınar, "Sağlanan maddi destek sadece pansuman yaptı ve esas yara hiçbir zaman kapanmadı. Beni en çok rahatsız eden konu kendilerine verilen şansı iyi kullanmayıp, düşmanlıklar üzerinden akıl vermek ve kişilere suçlamalar yöneltenlerin hala fikir beyan etmeleri. Bu davranışlar kulübün geleceği için umutları azaltıyor. 'Yabancı yatırımcı hazırlıyoruz dostlarımızla geliyoruz' söylemi, kulübe arka arkaya dosyaların yağmasıyla sonlandı. Yönetime saygı duyulması ve takdir edilmesi gerektiği kanısındayım" diye konuştu.