Trabzon’a Savic müjdesi

Süper Lig'de yakaladığı çıkışla 34 puanla ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor'a, kritik Beşiktaş maçı öncesi sakatlığı bulunan Stefan Savic'ten güzel haber geldi. Ligde 1 Kasım'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Karadağlı stoper, dün takımla birlikte antrenmanlara katılırken, teknik direktör Fatih Tekke tarafından Beşiktaş maçı kafilesine de dahil edilecek. Ancak oyuncunun riske edilmemesi adına Trabzonspor'da teknik ekip ve sağlık ekibi oyuncudan gelen raporları gün gün değerlendirerek son kararı maç günü verecek. Bordo- mavilililer, 14 Aralık Pazar günü sahasında bu sezon zirve yarışının uzağında kalan ve çıkış arayan Beşiktaş'la kritik bir 90 dakika oynayacak.