Bodrum zincir kıracak

Trendyol 1. Lig'de zirveyi ele geçirdikten sonra dış sahada aldığı mağlubiyetlerle hedeften sapan Bodrum FK yeni bir çıkış arıyor. İç sahadaki başarılı grafiğini henüz gurbete yansıtamayan Ege temsilcisi, bu şanssızlığını bu hafta kırmak istiyor. Yeşil-beyazlılar, hafta sonu Play-Off hattında yer alan rakiplerinden 26 puanlı Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Zorlu maçı kazanarak deplasmanlarda 4 haftadır süren 3 puan hasretine son vermek isteyen Bodrum, rakiplerinin zorlu maçlara çıkacağı haftada tekrar zirveye çıkmayı planlıyor.