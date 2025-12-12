Cicibaş’tan adalet çağrısı

Futbolda yürütülen bahis soruşturmasıyla ilgili 3. Lig 4. Grup'ta zirveye oynayan Karşıyaka'da eski başkan Azat Yeşil'in sert çıkışının ardından mevcut başkan Aygün Cicibaş da Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi. Amatör sözleşmeli oyuncuların sevkinin gecikmesi, PFDK kararlarına yapılan itirazlarda 3. Lig kulüplerinin başvurularının hala sonuçlanmamasının ardından Cicibaş, adalet ve eşitlik çağrısında bulundu. Açıklamasında "Bu kararlar objektif ilkelere göre mi alınıyor, yoksa ikili ilişkiler, tanıdıklar, yakınlıklar mı devreye giriyor?" diye soran Başkan Cicibaş, "Maalesef sahada gördüğümüz tutarsızlıklar, gecikmiş açıklamalar ve eşitsiz uygulamalar bu şüpheleri daha da güçlendiriyor. Futbolda her dönemin adamı olmak, karakter noksanlığının en açık göstergesidir. Hedefe giden her yol mübah değildir. Hak yemek, adaletsizlik ve hukuksuzluk bu kadar basitleşmişse, kim neye güvenecek? Adaletin olmadığı yerde rekabet olmaz; rekabetin olmadığı yerde de sporun ruhu kalmaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeşil-kırmızılılar, TFF'ye yazılı olarak başvuru gerçekleştirdi. TFF'ye dilekçe veren İzmir'in köklü temsilcisi 6 ile 7 Aralık tarihlerinde oynanan 12'nci hafta maçlarının ligin adil ve eşit olması için iptal edilmesini istedi. TFF, ligde geçen hafta sonu oynanan maçların ardından 8 Aralık Pazartesi günü amatör lisansla profesyonel takımlarda forma giyerek bahis oynadıkları tespit edilen futbolcuları tedbirli olarak PFDK'ya sevketmişti. Karşıyaka sevklerden 1 gün önce 7 Aralık'ta Eskişehir'e 3-0 yenilmişti.