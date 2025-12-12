Didim’de anneler sahada ter döktü

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hanımeli Projesi" kapsamında Didim'de anneler bir araya gelerek spor etkinliklerine katıldı. Renkli görüntülere sahne olan dostluk maçında hem rekabet hem de eğlence bir arada yaşandı. Katılımcılar sporun kendilerine hem enerji verdiğini hem de günlük yoğunluktan uzaklaşma fırsatı sunduğunu ifade etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yaptığı paylaşımda "Annelerimiz sahalarda buluşuyor. Sağlıklı yaşam için spor yapan annelerimiz hem enerjilerini tazeliyor hem de dayanışmayı güçlendiriyor" ifadeleri yer aldı.