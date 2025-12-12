Göz-Göz kendine geldi

Sultanlar Ligi'nde ilk senesinde sezona istediği gibi başlayamayan ve düşme hattında yer alan Göztepe, başlattığı galibiyet serisiyle kendine geldi. İlk 8 maçta 1 galibiyeti bulunan Göz-Göz, önce geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti, ardından da ligin son sırasındaki Bahçelievler'i set vermeden geçti. Toplamda üçüncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar 9 puanla 9. sıraya kadar yükseldi. İzmir temsilcisi, yarın 11. hafta maçında zirve yarışı veren ekiplerden Eczacıbaşı'nı konuk edecek.