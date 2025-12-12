Kara Kartal’ın hedefi Agbadou

Beşiktaş, transferde rotasını belirledi. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefinin stoper olacağı ve Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için harekete geçeceği öğrenildi. Fildişi Sahili vatandaşı olan 1.92 boyundaki 28 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan tecrübeli isim ön liberoda da görev yapabiliyor. Bu arada Kara Kartal'ın sezon başında Fenerbahçe'ye veda ederek Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olan Alexander Djiku için de devrede olduğu biliniyor.