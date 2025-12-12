Trabzon’un İstanbul keyfi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde ederek zirve yarışında yer aldı. Bordo-mavililer, İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlarda sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı. Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 6 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

SADECE F.BAHÇE'YE YENİLDİ

Bordo-Mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada F.Bahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu. Ligin 7. haftasında Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada G.Saray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı, 13. haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendi.