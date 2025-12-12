Yeni spor yöneticileri Izmir’den yetişecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Türkiye geneline ulaşacak özel bir sertifika programı açtı. Göztepe Spor Kulübü'nün desteğiyle hayata geçen Spor Yöneticiliği Sertifika Programı'nda katılımcılara, spor dünyasının yakından tanıdığı 30 usta isim tarafından 9 ayrı modülde eğitimler verilecek.

Kulüp yönetimi, pazarlama, iletişim ve taraftar etkileşimi gibi farklı alanlara odaklanarak katılımcıların mesleki yetkinliklerini geliştirecek şekilde tasarlanan, çevrim içi düzenlenecek sertifika programına, İEÜ'nün web sitesi üzerinden 30 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'e çok önem verdiklerini ifade ederek, "Sertifika programı, ülke sporuna çok önemli katkılar yapacak" derken, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu da, "Sunacağımız çevrim içi eğitimler, güncel örnekler ve pratik yaklaşımlarla bilgiyi doğrudan uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyor" diye konuştu.