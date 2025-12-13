Dursun Özbek’ten TFF’ye olay sözler

Özbek, "Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Ben sana 'sen de beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim! Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla bu TFF başkanlığı koltuğu doldurulamaz. Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ya, yorum yapıyorsun ya! Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Tarafsızlık sizin en büyük şiarınız olmalı. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur" şeklinde konuştu.

GERGİNLİK ÇIKTI

Bu arada toplantı öncesinde stat güvenlikleriyle muhabirler arasında arbede çıktığı belirtildi. Özbek bu konuyla alakalı olarak, "Son derece üzüldüm. Gerekeni yapacağım. Arzu ettiğim bir şey değil, tarzımız değil. Kimse kusura bakmasın. Gerekeni yapacağımdan emin olabilirsiniz" dedi. Adalet anlayışını da doğru bulmadığını belirten Özbek "Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi?" diye konuştu.

ICARDİ NEREYE GİDİYORMUŞ?

Özbek, sözleşmesi bitecek Mauro Icarile ilgili de konuştu. Özbek, "Dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir çekişme olmadığı halde dahi bu haberler piyasaya veriliyor. Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Ne problemi! Icardi en önemli oyunculardan biri. Sembol olmuş biri, ikon futbolculardan biri. Galatasaray'ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor. Onun için tekrar aynı lafıma geliyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor" dedi.