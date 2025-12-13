  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Göztepe'ye sert rakip

Ligde çıkışa geçen Göztepe bugün Eczacıbaşı’nı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar İzmir’de seyircisi önünde oynayacağı zorlu karşılaşmadan da puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışını devam ettirip alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Voleybol Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında evinde Beşiktaş'ı 3-2, Bahçelievler Belediyespor'u da deplasmanda 3-0 yenerek düşme hattından kurtulan Göztepe, bugün ligin iddialı ekiplerinden Eczacıbaşı'nı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Müsabakada Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman hakem ikilisi düdük çalacak.

TARAFTARLARA BİLET JESTİ

Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle salondan çıkarılan seyirciler Eczacıbaşı maçını ücretsiz izleyecek. Kalan biletler ev sahibi ekip seyircisi için 250 ve 300 TL, misafir seyirci için 750 TL'den satışa çıktı. Ligde 10 maçta 3 galibiyet alan Göztepe 10'uncu sırada; 7 galibiyeti bulunan Eczacıbaşı 4'üncü basamakta yer alıyor. Aldığı 2 galibiyetle kendine gelen sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında da puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Göz-Göz, Eczacıbaşı maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek. İzmir temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar ardından evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA