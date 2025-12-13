Kaf-Kaf mı? Bornova mı?

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta sezonun ilk yenilgisini geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında alarak zirve yarışında lider Kütahyaspor'un 4 puan gerisine düşen Karşıyaka bugün iç sahada düşme hattındaki Bornova 1877 önünde telafi arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki İzmir derbisi saat 17.00'de başlayacak. Futbolda bahis soruşturmasında Karşıyaka'dan toplam 8, Bornova'dan ise 10 futbolcu hak mahrumiyeti cezası almıştı. Ligde 12 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Karşıyaka devrenin bitimine 3 maç kala 27 puanla ikinci sırada. 12 haftada 1 galibiyet alabilen Bornova'nın ise 7 puanı bulunuyor.