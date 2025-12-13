Merkezefendi dışarda kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Fenerbahçe Beko'ya evinde yenilmekten kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 98-89 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-22 geride kapatan Denizli temsilcisi, soyunma odasına da 50-47'lik skorla geride gitti. Üçüncü periyoda iyi başlayan Merkezefendi, 70-70'lik skorla eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın son çeyreğinde istediği performanstan uzaklaşan ve rakibine engel olamayan Denizli ekibi, farkın açılmasının önüne geçemedi. Galatasaray farkı 10 sayıya kadar çıkarırken, Merkezefendi parkeden 98-89'luk sonuçla mağlubiyetle ayrıldı.

HÜCUM HATTINA TAKVİYE YAPTI

Merkezefendi Basket, hücum hattını ABD'li forvet Isaiah Miles ile güçlendirdi. Hapoel Tel Aviv, AEK ve Hapoel Holon gibi kulüplerde oynayan 31 yaşındaki Miles, geçen sezonu İsrail Ligi'nde 11 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları ile tamamladı. Miles, sezonun ilk bölümünde Fransa'da Cholet formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Fransa Ligi'nde mücadele etti.