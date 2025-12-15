Altınordu gülmüyor

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beykoz Anadoluspor'a 4-0 mağlup olan Altınordu, iç sahada üst üste 7'nci yenilgisini aldı. Kümede kalma mücadelesindeki direkt rakibi karşısında varlık gösteremeyen İzmir temsilcisi 5 puanda kalıp son sıradan kurtulamadı. Bu sezon Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda 8 maça çıkan kırmızı-lacivertliler, 7 mağlubiyet, 1 beraberlikle 1 puan kazanabildi. Altınordu seyircisi önündeki son 5 maçta gol sevinci yaşayamadı. Galibiyeti bulunmayan Altınordu, topladığı 5 puanın 4'ünü ise deplasmandaki beraberliklerle hanesine yazdırdı. Kümede kalma barajının 6 puan gerisinde yer alan Altınordu, çarşamba günü derbide Bucaspor 1928'in konuğu olacak.