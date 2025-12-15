Aras Spor tutulmuyor

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aras Kargo, deplasmanda İlbank'ı 3-1 yendi. Ligde bu sezon Aras Kargo 6'ncı galibiyetini elde ederken, İlbank 8'inci mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray'a yenildikten sonra kırmızı-beyazlılar, sırasıyla Aydın BŞB ve Kuzeyboru'yu 3-0 yendikten sonra son olarak da İlbank'ı 3-1 mağlup ederek üçte üç yaptı. Puanını 19'a çıkaran Aras, 19. sıradaki yerini korumasını bildi. İzmir ekibi, müsabakayı 25-16,19- 25, 20-25 ve 20 25'lik setler sonucu kazandı. Aras Spor, 17 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Vakıfbank'ı konuk edecek.