Arkasspor evinde galibiyete uzandı

ARABİCA Coffee House 1. Ligi'nde 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Osmangazi Bld. karşısında sonlandıran Arkasspor, taraftarı önünde konuk ettiği Şiran Akademi'yi 3-1 mağlup etti. Müsabakaya oldukça etkili başlayan İzmir ekibi, ilk seti 25-14 kazandı. İkinci sette rakibinin oyuna ortak olmasına engel olamayan Arkas, hata yapmadı ve 25-23'lük skorla setlerde farkı ikiye çıkardı. Üçüncü sette üstünlüğü rakibe kaptıran İzmir temsilcisi, 23-25'lik skorla farkın 1'e inmesine engel olamadı. Son sette tekrar kendine gelen Arkasspor, 25-19'luk skorla durumu 3-1'e getirdi ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.