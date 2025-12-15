Fethiye’den seremoni için 25 bin TL talebi

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırıp 13-15 Ocak tarihleri arasında A Grubu'nda tarihinde ilk kez Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Fethiyespor, bu maçta futbolcularla birlikte sahada seremoniye çıkmak isteyen çocuklar için 25 bin TL'lik fiyat belirledi. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray ve Fethiyesporlu futbolcularla birlikte tarihi maçta seremoniye çıkacak çocukların ailelerinden 25 bin TL talep edildi. "Çocuk taraftarlarımız için seremoni paketi satışta" açıklaması yapan Fethiyespor yönetimi "Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen İstiklal Marşı sırasında, lacivert-beyazlı minik taraftarlarımız futbolcu ve hakem heyetiyle birlikte sahaya çıkarak unutulmaz anları yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.