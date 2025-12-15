İnatçı KAF-KAF

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta yarıştaki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a deplasmanda mağlup olarak yenilmezlik ünvanını yitiren Karşıyaka, Bornova 1877'yi 3-1 yenerek zirve mücadelesine tekrar ortak oldu. Rakipleri lider Kütahyaspor ve Eskişehirspor'un berabere kaldığı haftada kayıp yaşamayan Kaf-Kaf, 30 puana ulaşarak Kütahya'yla arasındaki farkı 2 puana indirdi. İkinci sıradaki yerini koruyan yeşil-kırmızılı ekip Eskişehirspor'a da 3 puan fark attı. Evinde oynadığı üst üste dördüncü maçı da kazanan, bu sezon ev sahibi olduğu 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Karşıyaka, şampiyonluk yarışındaki iddiasını tekrar kanıtladı.

ADEM-HAMZA KLASİĞİ

Karşıyaka'nın, Bornova önündeki ilk golü önceki hafta Denizli İdmanyurdu galibiyetinde olduğu gibi Adem-Hamza ikilisiyle geldi. As futbolcuların bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası aldığı İzmir ekibinde profesyonel sözleşme imzalar imzalamaz ilk 11'de formayı sırtına geçiren 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, Hamza'ya müthiş bir asist yaparak rakibin kilidini açtı. Kaf-Kaf'a büyük umutlarla geldikten sonra Yasin'in gerisinde yedek kalan Hamza, takım arkadaşı ceza aldıktan sonra bulduğu fırsatı iyi değerlendirip iç sahada üst üste ikinci golünü attı.