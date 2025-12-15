Muslera yine şampiyon oldu

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'e imza atan Fernando Muslera, Arjantin temsilcisiyle şampiyonluk sevinci yaşadı. Racing Club ile Estudiantes, Arjantin Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Nefes kesen finalin normal süresinde kazanan çıkmazken maç uzatmalara gitti ve şampiyonu penaltılar belirledi. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmazken penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Estudiantes şampiyon oldu. Uruguaylı tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ise kurtardığı iki penaltıyla takımı adına gecenin kahramanlarından biri oldu. Muslera, Racing Club'ın dördüncü ve altıncı penaltılarında gole izin vermedi. Galatasaray Kulübü de eski kaptanı Muslera için resmi hesaplarından kutlama mesajı geçti.