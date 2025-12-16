Afrika yolcuları

AFRİKA futbolunun kalbi bu kez Fas'ta atacak. Kıtanın en büyük futbol organizasyonu olan 2025 Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025'te başlayacak ve 18 Ocak 2026'ya kadar sürecek. 24 ülkenin şampiyonluk mücadelesi vereceği turnuva, yalnızca Afrika değil, Avrupa liglerini de yakından ilgilendiriyor. Süper Lig'de mücadele eden 18 takımdan 11'i Afrika Kupası'na toplam 21 futbolcusunu gönderecek. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle, turnuvaya katılan futbolcular Süper Lig'in 17. haftasında takımlarının formasını giyemeyecek.

YILDIZ İSİMLER GİDİYOR

GALATASARAY'DA Victor Osimhen (Nijerya), İsmail Jakobs (Senegal) ve Mario Lemina (Gabon), Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi (Nijerya) El-Bilal Toure (Mali), Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri (Fas) ile Dorgeles Nene (Mali), Trabzonspor'da Paul Onuachu (Nijerya), Christ Inao Oulai (Fildişi Sahili), Göztepe'de de Junior Olaitan (Benin) Novatus Miroshi (Tanzanya) Fas'a gidecek oyuncular arasında yer alıyor