Aras Spor doludizgin

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde Aras Spor fırtınası esiyor. İzmir ekibi, Aydın BŞB ve Kuzeyboru'nun ardından önceki gün deplasmanda karşılaştığı İlbank'ı da devirmeyi başardı. Aras Spor, rakibini 3-1 yenerek ligde üçte üçle müthiş bir seri yakaladı. Sultanlar Ligi'nde güçlü rakipleriyle mücadele eden İzmir temsilcisi, 11 maçta 6. galibiyetini elde ederken galibiyet serisini de artırmayı hedefliyor. Haftayı 7. sırada ilk 8 içinde tamamlayan Aras Spor, yarın lider Vakıfbank ile saat 19.00'da sahasında sezonun en zorlu sınavlarından birini verecek. Lidere de bir çelme atmayı hedefleyen İzmir ekibi, daha sonra galibiyeti olmayan Bahçelievler'e konuk olacak.