En karlısı Göztepe

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa hedefinden bir an olsun bile vazgeçmeyen Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında aldığı kritik galibiyetle haftayı adeta karla kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, Janderson'un golüyle gurbette 1-0 kazanarak hem üç puanı hanesine yazdırdı hem de rakiplerinin puan kayıplarını avantaja çevirdi. Haftanın diğer sonuçları Göztepe'nin yüzünü güldürdü. Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kalması, Samsunspor'un ise Başakşehir'e 2-0 mağlup olmasıyla İzmir temsilcisi Avrupa yarışında önemli bir mesafe kat etti. Sezonun flaş ekiplerinden Gaziantep FK'yı deviren Göztepe, Avrupa hedefi olan takımlar arasında haftanın en kazançlı ekibi oldu. Bu sonuçların ardından sarıkırmızılılar 4'üncü sıradaki yerini korurken, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 3'e, Samsunspor ile farkı ise 4'e çıkardı. Devrenin son haftasında pazar günü evinde Samsunspor'u ağırlayacak olan Göztepe, 2025 yılını ilk 5 içerisinde bitirmeyi de matematiksel olarak garantiledi. Göztepe bu sezon deplasman performansıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon dış sahada büyük sıkıntılar yaşayan Göz-Göz, bu yıl rakipleri için adeta korkulu rüyaya dönüştü. Sarı-kırmızılı ekip, son 3 deplasman maçını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Kasımpaşa'yı 2-0, Antalyaspor'u 2-1 ve son olarak Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Göztepe, deplasmanda toplam 17 puan topladı. Galatasaray'ın ardından ligin en iyi dış saha performansına sahip takımı olan İzmir temsilcisi, 9 deplasman maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Son 3 deplasmanından da 3 puan ile dönen İzmir ekibi, performansıyla göz doldurdu.

STOİLOV: "MİNİMUM 3 TRANSFER GEREKLİ"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından yaptığı açıklamalarda minimum 3 transfere ihtiyacı olduklarını söyledi. Stoilov, "Santrafor bölgesinde rekabeti artırmamız gerekiyor. Daha üretken oyunculara ihtiyacımız var. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle santrafor pozisyonunda umarım en iyi oyuncuyu alırız. Göztepe ailesinin tüm fertleri olarak Avrupa hayalini yaşıyor ve peşinden koşturuyoruz" dedi.