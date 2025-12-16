Manisa’ya piyango

B irinci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren ve son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Manisa FK, genç savunmacısı Ayberk Karapo'yu Avrupa'ya gönderiyor. Siyahbeyazlı ekipte uzun süredir forma giyen 21 yaşındaki oyuncuya Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille talip oldu. Lille, Manisa ekibine resmi başvurusunu yaparken, taraflar geçtiğimiz hafta İstanbul Merter'de bir buluşma gerçekleştirdi. Manisa FK eski başkanı Mevlüt Aktan, mevcut yöneticiler ve Lille yetkililerinin hazır bulunduğu transfer pazarlığında, taraftar Ayberk Karapo'nun ocak ayında transferi için büyük oranda anlaşma sağladılar.

SON PÜRÜZLER KALDI

Yapılan prensip anlaşmasına göre Manisa FK, genç sağ bek oyuncusunun Lille'e transferi karşılığında 1.7 milyon Euro bonservis ücreti alacak. Ayrıca 21 yaşındaki savunmacının bir sonraki transferinden yüzde 10 pay maddesi de sözleşmeye eklenecek. Son pürüzlerin de giderilmesiyle herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda Ayberk'in resmi imzayı atarak ikinci yarıda Lille forması giymesi planlanıyor. Manisa FK altyapısından yetişen Ayberk Karapo, Avrupa kulüplerinin yanı sıra Süper Lig ekiplerinin de radarındaydı.