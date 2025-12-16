Nazillispor’da Kılıç bıraktı

ÜÇÜNCÜ Lig 4. Grup'ta mücadele eden Nazillispor'da teknik direktör krizi patlak verdi. Siyah-beyazlılarda son 2 maçta görev yapan teknik direktör Özkan Kılıç, bahis soruşturması sonrası takımın büyük bölümünün dağılması nedeniyle görevi bıraktı. Kulüp Başkanı Şahin Kaya'nın şike iddiasıyla tutuklanmasının ardından kulübün küme düşürülme cezası alması gündeme gelmiş, ligden çekilme iddialarının gölgesinde takım Afyonspor maçında sahaya çıkmıştı.

"YALNIZ BIRAKILDIK"

GÖREVİNDEN ayrıldığını belirten dile getiren Nazillispor Teknik Direktörü Kılıç, "Bireysel oyuncu kalitesi açısından değerlendirildiğinde bu takımın ligden düşmeyecek güce sahip olduğuna inanıyordum. Ne yazık ki sezon boyunca kulübün yeterli desteği görememesi, yaşanan saha dışı olumsuzluklar ve yalnız bırakılması, çalışma ortamını giderek zorlaştırmıştır" dedi.