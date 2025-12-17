Fırtına kupaya mağlubiyetle başladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Corendon Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. İşte karşılaşmanın detayları...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev aldı. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlandı. İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

Bordo-mavililer karşılaşmaya, "Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Sikan, Olaigbe, Augusto" 11'iyle başladı. Akdeniz temsilcisi ise "Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Baran, İbrahim, Makouta, Ogundu, Efecan, Güven" kadrosuyla yer aldı.

Konuk ekip mücadeleyi, Güven Yalçın'ın 17.dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve grubuna galibiyetle başladı. Karadeniz ekibi ise 0 puanda kaldı.

Trabzonspor, kupada bir sonraki maçını deplasmanda İstanbulspor ile oynayacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

