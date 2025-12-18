Bornova 1877: 1 Kütahyaspor: 2

ÜÇÜNCÜ Lig 4. Grup'ta düşme hattında yer alan Bornova 1877, sahasında lider Kütahyaspor'a diş geçiremedi ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. İzmir temsilcisi ilk yarısı golsüz eşiklikle sona eren maçta 51'de kalesinde golü gördü. Bu dakikada Yiğit Emir attığı golle Kütahya'yı 1-0 öne geçirdi. Bornova 1877 bu gole 77'de Abdulkadir Kuzey ile cevap vererek skora denge getirdi. Ancak maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Kütahya'ya direnemedi. 89'da Abdullah sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 1-2. Bornova 1877 bu yenilgiyle 7 puanda kalarak haftayı 15. sırada kapattı.