Denizli Güreller üç puanı kaptı

3. Lig 4. Grup'ta Denizli İY Güreller, Alanya 1221'i yenerek kendine geldi: 1-0. Maça hızlı başlayan ev sahibi ilk yarıyı 20. dakikada Ethem Eren Vardar'ın golüyle 1-0 önde kapattı. Denizli İdman Yurdu maçın sonlarına doğru skoru koruma telaşına girince oyunu kendi yaralında kabul etti. Baskısını arttıran Alanya 1221 84. dakikada gole çok yaklaştı. Burak Özdemir'in çaprazdan vuruşunda top uzak direğe çarparak oyun alanına geri döndü defans tehlikeyi uzaklaştırdı. Maç, Denizli ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.