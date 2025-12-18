Göztepe Fener’e teslim

SULTANLAR Ligi'nde üst üste 2 galibiyetle haftalar sonra düşme hattından kurtulan ve geçen hafta evinde Eczacıbaşı'na mağlup olan Göztepe, 12. haftada Fenerbahçe Medicana'ya konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan ilk seti sonuna kadar bırakmayan Göz-Göz, 27-29 ile öne geçti. İkinci setin başında geriye düşen İzmir ekibi rakibinin ataklarını karşılamakta zorlandı ve 25-17'lik skorla setlerde durum 1-1 oldu. Üçüncü setin başında ev sahibi 6-1'lik seri yakaladı. Göztepe buna 7-1'lik bir seriyle cevap vererek öne geçti: 7-8. Ancak moladan sonra ağırlığını koyan F.Bahçe, öne geçip farkı açarak 25-20'lik skorla setlerde öne geçti. Dördüncü setin başında geriye düşen sarı-kırmızılılar oyundan kopunca bu seti 25-16, maçı da 3-1 kaybetti.