Göztepe’ye tesis müjdesi

GÖZTEPE Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, dün ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı camiaya tesis müjdesi verdi. Ertan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla mevcut tesislere yakın 55 dönümlük yeni bir alanın kulübe devredileceğini ve bu alanda yeni bir tesis kurulacağını açıkladı. Bu alanın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin çaprazında Urla İskele ile tesislerin arasında bir bölgedeki bir arazi olduğu öğrenildi.

Ertan, stattaki ticari alanlarla ilgili uzun süredir devam eden sürecin tamamlandığını belirterek, geçen hafta itibariyle stadın ve ticari alanların uzun süreli olarak kulübe devri için yasal sürecin başlatıldığını söyleyerek "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Ak Parti İzmir Milletvekilimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ederiz. Kendilerinin onayı itibariyle geçen hafta yasal süreç başladı" dedi. Akademiye yatırımın uzun yıllardır gündemlerinde olduğunu ifade eden Ertan, şunları kaydetti:

"ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

"GÖZTEPE'NİN yükselen değerleri gibi bir proje kapsamında yapılanmaya gittik. 19 yaş altı takımı ile A takım entegrasyonu başladı. Yapılandırma anlamında en önemli konu tesis. Ali Artuner Tesisleri'ni devraldık. Buraya ciddi bir yatırım yaptık. 180 derece farklı, Göztepe'ye yakışır bir tesis haline getirdik. Bu bize yetmez. Akademi tarafında ciddi hedefleri olan bir kulübüz. Özellikle Afrika'da ciddi bir oyuncu kaynağına erişim şansımız var. Bunun ilk adımını U19 takımıyla beraber attık. Şimdi bizim için en önemli haber; tesis. 55 dönümlük, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne çok uzak olmayan bir alanın ön onayını aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımızı sunuyoruz. Akademinin bu alanıyla ilgili ilk devir oldu. Bir bakanlıktan başka bir bakanlığa devri yapıldı. Muhatap bakanlığımızdan bize devri için çalışmalar yapılıyor. Bu 55 dönümlük alana yeni bir tesisi yapacağız."

Kerem Ertan'dan satır başları

"İnciraltı alanı son noktaya geldi. Projeler çizildi ve onaya gidecek. Akademiyle beraber olimpik branşlarda 6 ile 9 ay içinde temel atma törenini yaparız. İnciraltı olimpik kampüs olacak."

"Bu kulübün var oluş sebebi olan taraftarımızın hakkını yerde bırakmayız. Her karardan sonra konuşmamamız, bildiri yayınlamamamız hakkımızı savunmadığımız anlamına gelmez. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Kararlarla değil mücadeleyle maçları kazanmak istiyoruz. Hakemlerin aynı hakkaniyetle, aynı standartla yaklaşması gerekiyor."

"Kulüp bu yıl 2 oyuncu ihracatı yaptı. Bu kazanılan kaynak kulübün kasasında duruyor. Bu kaynaklar, paralar kasamızda ve bu parayı kulübün tesisleşmesinde ve takımın Avrupa kupalarına katılması için transferde harcanacak. "