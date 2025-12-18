İmdada Altay yetişti

BAŞKANI ve 20 futbolcusu bahis soruşturması kapsamında ceza alan, küme düşürülme cezası alması gündeme gelen Nazillispor, önceki gün Altay karşısında sağlık ekibi olmadan sahaya çıktı. 3. Lig 4. Grup'ta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan ve Altay'ın 3-0 kazandığı maçta Naz- Naz'da oyuncular maç içinde sakatlık geçirince, Altay sağlık ekibi devreye girdi. İzmir ekibinin doktoru Mehmet Yiğit, mücadele boyunca hem kendi takımının hem de misafir takımın oyuncularını tedavi etmeye çalıştı. Nazillispor'un ilk yarının son maçı olan Uşakspor mücadelesi sonrası ligden çekileceği konuşuluyor.