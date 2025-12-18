Karşıyaka söke söke

3. Lig 4. Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka, 14. haftada konuk olduğu Söke 1970 SK'yı uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek 3 puana uzandı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada ilk yarı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Karşıyaka, son anda galibiyete uzandı. Hakem Lütfullah Aslan'ın 8 uzatma dakikası verdiği müsabakanın son anında Karşıyaka sağ kanattan serbest vuruş kazandı. 90+9'da Karşıyaka'da Namık Barış Çelik ceza sahasına ortaladı. Oyuna 78. dakikada giren Mehmet Güneş, kale önünde topa ayak koyarak yeşil-kırmızılıları galibiyete taşıdı: 0-1. Bu golün santrası olmadı ve yeşilkırmızılı takım 35 puana ulaştı. Söke temsilcisi ise 21 puanda kalarak Play-Off hattına yaklaşma şansını kaçırdı.